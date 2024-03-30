Заблуждаться на этот счет не стоит, Запад остается в своем репертуаре

По итогам недавнего визита Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило: «Российские военнопленные подвергались избиениям деревянными молотками и палками, электрошоку и угрозам сексуального насилия в транзитных пунктах после эвакуации с поля боя».
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