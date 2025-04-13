Bloomberg: Apple переносит производство iPhone из Китая в Индию

В рамках своей стратегии по расширению Apple переносит производство iPhone из Китая в Индию. По информации от источников Bloomberg, за последний год объёмы производства смартфонов компании в этой стране увеличились на 60%.
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