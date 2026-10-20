В PARI подвели итоги 11-го тура Альфа-Банк РПЛ. Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Родина» – «Оренбург» (2:2) – на эту встречу пришлось 18,5% от общего оборота пари на события тура.