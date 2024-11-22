В ЯНАО дорожные службы ведут онлайн-карту уборки улиц от снега

На Ямале действует онлайн-карта чистки улично-дорожной сети от снега. Наблюдать за передвижением и количеством техники, маршрутами уборки, отслеживать уже расчищенные участки северяне могут в режиме реального времени.
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