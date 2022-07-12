Мировое обозрение

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Видео: ракетный ускоритель Super Heavy Booster 7 вспыхнул на заводе SpaceX во время испытаний

Видео: ракетный ускоритель Super Heavy Booster 7 вспыхнул на заводе SpaceX во время испытаний

Ракета-носитель, разработанная компанией SpaceX для полётов кораблей нового поколения, вспыхнула в ходе наземных испытаний, проходивших в Техасе.

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