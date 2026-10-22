Российские дизайнеры отправятся в Беларусь, Казахстан, Кению и Бангладеш. Пресс-служба Московской недели модыСедьмая Московская неделя моды, прошедшая с 26 сентября по 1 октября, принесла почти 350 миллионов рублей обсуждаемых сделок.
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