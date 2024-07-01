Перевозки пассажиров на сети РЖД в июне выросли на 5,7%

В июне 2024 года с вокзалов и станций РЖД отправилось 111,8 млн пассажиров, что на 5,7% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 99,4 млн (+5,8%), в дальнем следовании – 12,4 млн (+5,5%).
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