Перевозки пассажиров на сети РЖД в июне выросли на 5,7%

В июне 2024 года с вокзалов и станций РЖД отправилось 111,8 млн пассажиров, что на 5,7% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 99,4 млн (+5,8%), в дальнем следовании – 12,4 млн (+5,5%).