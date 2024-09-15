Рядом с калужскими деревнями обнаружили мины

Две найденных минометных мины калибром 50 и 80 миллиметров были обезврежены, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСВ двух километрах от деревни Беляево Юхновского района, в лесу была обнаружена минометная мина калибром 50 миллиметров.