Рядом с калужскими деревнями обнаружили мины

Две найденных минометных мины калибром 50 и 80 миллиметров были обезврежены, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСВ двух километрах от деревни Беляево Юхновского района, в лесу была обнаружена минометная мина калибром 50 миллиметров.
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