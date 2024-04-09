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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити» обыграл «Реал» в полуфинале ЛЧ год назад. Букмекеры уверены, что мадридцы и сейчас вылетят от «горожан»

«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Английский клуб котируется явным фаворитом противостояния.

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