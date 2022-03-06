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Ипотечный стоп-кран для рынка жилья

Ипотечный стоп-кран для рынка жилья

Решение банка России повысить ключевую ставку до 20% привело к резкому увеличению ипотечных ставок. На сайтах банков еще есть информация по ипотечным кредитам со ставками 15–19%, но в реальности заявки на кредиты с такими условиями не одобряются.

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