Ипотечный стоп-кран для рынка жилья

Решение банка России повысить ключевую ставку до 20% привело к резкому увеличению ипотечных ставок. На сайтах банков еще есть информация по ипотечным кредитам со ставками 15–19%, но в реальности заявки на кредиты с такими условиями не одобряются.
Решение банка России повысить ключевую ставку до 20% привело к резкому увеличению ипотечных ставок. На сайтах банков еще есть информация по ипотечным кредитам со ставками 15–19%, но в реальности заявки на кредиты с такими условиями не одобряются.
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