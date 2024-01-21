91mobiles: iPad Air 2024 года получит 12,9-дюймовый экран и новый блок камеры

iPad Air образца 2024 года получит некоторые изменения в дизайне, но в целом останется прежним. Об этом сообщает издание 91mobiles, ссылаясь на первые CAD-рендеры устройства, полученные от одного из поставщиков Apple.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии