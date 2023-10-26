Только для удалых умом молодцев и красных юмором девиц! фото: кадр из моноспектакля сказа «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (1988)День сегодня очень горестный: ровно 20 лет, как не стало актера, поэта, гения Леонида Филатова.