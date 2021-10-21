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Альтернативы угольным ТЭЦ в ближайшем десятилетии у Казахстана нет – эксперт минэнерго

Альтернативы угольным ТЭЦ в ближайшем десятилетии у Казахстана нет – эксперт минэнерго

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Заменить угольные теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) в ближайшем десятилетии Казахстан не сможет, заявил руководитель управления по инвестициям в электроэнергетику министерства энергетики Сырым Тютебаев.

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