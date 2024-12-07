Против чиновников из ДНР завели уголовное дело о мародерстве. Госслужащих в России впервые привлекают к ответственности по этой статье

Фото: dan-news.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что против чиновников из Донецкой Народной Республики (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту мародерства, что стало прецедентом для привлечения госслужащих в России к ответственности по данной статье.