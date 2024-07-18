За оскорбление сотрудника полиции крымчанин ответил в суде

28-летний житель села Яркое Поле признан виновным в публичном оскорблении сотрудника полиции.Весной текущего года 28-летний крымчанин был доставлен сотрудниками полиции в помещение ОМВД России по Кировскому району по сообщению о совершении им административного правонарушения.