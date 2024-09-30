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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нэшвилл» выставил Беллоуза и Хинострозу на драфт отказов для отправки в АХЛ, «Калгари» – Фрка

Обоим форвардам необходимо пройти эту процедуру для отправки в АХЛ. 26-летний Беллоуз (19-й номер драфта НХЛ-2016) в прошлом сезоне играл в лиге за фарм «Торонто» и набрал 49 (27+22) очков в 52 играх.

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