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Военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы

Военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы

Военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы в течение 60 дней Находящиеся на Украине военнообязанные в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных.

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