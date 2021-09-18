Статистика COVID-19 в Приморье: за сутки еще 220 заболевших и трое умерших

В Приморье за сутки, 18 сентября, зафиксировано 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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