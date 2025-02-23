Дочь петербургского экс-чиновника Тюльпанова обвинила Кержакова в маленьких алиментах

Бывший игрок «Зенита» опроверг эту информацию В социальных сетях разгорелся скандал между бывшим футболистом «Зенита» Александром Кержаковым и его экс-супругой Миланой Тюльпановой, дочерью петербургского экс-чиновника.
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