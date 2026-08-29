Два месяца ударов по Киеву: промежуточные итоги российской кампании

Накануне Минобороны РФ проинформировало общественность о том, что в ходе очередного удара БПЛА-камикадзе в Киевской области был поражён складской комплекс ООО «Стеллар Джет», использовавшийся для хранения крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и ракетного топлива к ним.
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Да и не только по западным регионам украины. Хорошо бы и по военным объектам западных недо стран долбануть хорошенько, что бы поняли что с Россией связываться себе дороже! Но увы, для этого у нашего политического руководства должна быть по меньшей мере сила воли. Сила то есть, наша доблестная Армия! А вот воля отсутствует напрочь!