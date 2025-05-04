Владимирские бойцы на передовой ловят БПЛА рыболовными сетями

Тонкие нити, почти невидимые для глаза, превращаются в смертельную ловушку для вражеских беспилотников: винты запутываются, боеприпасы обезвреживаются, а бойцы получают шанс на жизнь — сетки из лески спасают там, где молчит техника.
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