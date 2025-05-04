НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Владимирские бойцы на передовой ловят БПЛА рыболовными сетями

Владимирские бойцы на передовой ловят БПЛА рыболовными сетями

Тонкие нити, почти невидимые для глаза, превращаются в смертельную ловушку для вражеских беспилотников: винты запутываются, боеприпасы обезвреживаются, а бойцы получают шанс на жизнь — сетки из лески спасают там, где молчит техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх