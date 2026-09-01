Сингапур предлагает новые правила стейблкоинов для иностранных эмитентов

Сингапур принял меры по ужесточению правил стейблкоинов для иностранных эмитентов, начав консультации по законодательным поправкам, которые позволят зарубежным эмитентам токенов более четко подчиняться надзору Валютного управления Сингапура.
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