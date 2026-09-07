«Нарушили воздушную границу из Белоруссии»: Польша подняла авиацию из-за стаи птиц

Польша объявила воздушную тревогу и подняла в небо военный вертолёт после того, как границу со стороны Белоруссии пересекла стая птиц.
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