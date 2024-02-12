Барнаульцы пожаловались на двор, который за зиму ни разу не чистили

По словам местных жителей, сейчас там проехать невозможно Жители Барнаула пожаловались на то, что их двор ни разу не почистили за зиму, а из-за ударившего мороза после недавней оттепели по нему теперь невозможно проехать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии