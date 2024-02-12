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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы пожаловались на двор, который за зиму ни разу не чистили

Барнаульцы пожаловались на двор, который за зиму ни разу не чистили

По словам местных жителей, сейчас там проехать невозможно Жители Барнаула пожаловались на то, что их двор ни разу не почистили за зиму, а из-за ударившего мороза после недавней оттепели по нему теперь невозможно проехать.

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