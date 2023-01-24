Слово и дело

9 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Не
    Кто петь не умеет, то и рэпер!!! И похоже каждый второй наркоман.Ваенга разревелас...
  • галина
    Непонятно только почему Беглов до сих пор не лишился доверия и не снят с поста.Привлекательность...
  • Валерий Прокофьев
    В России  всегда не терпели предательства, измены. Эта холёная дама появилась на свет в России, здесь же получила воз...Анна Нетребко зая...

Фанаты Данко поразились сходством старшей дочери певца с героиней «Уэнсдей»

Фанаты Данко поразились сходством старшей дочери певца с героиней «Уэнсдей»

Старшая дочь певца Данко, 19-летняя Софья Фадеева, имеет поразительное сходство с актрисой Эммой Майерс, сыгравшей роль девочки-обортня Энид Синклер в сериале «Уэнсдей».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх