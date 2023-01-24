Фанаты Данко поразились сходством старшей дочери певца с героиней «Уэнсдей»

Старшая дочь певца Данко, 19-летняя Софья Фадеева, имеет поразительное сходство с актрисой Эммой Майерс, сыгравшей роль девочки-обортня Энид Синклер в сериале «Уэнсдей».
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