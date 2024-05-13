Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая, следует из повестки комитета, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.