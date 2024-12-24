Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов это может привести к дополнительному разгону инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо ЦБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии