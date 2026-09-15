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Минимальную зарплату в Украине планируют повысить до 9546 грн с 1 января

Минимальную зарплату в Украине планируют повысить до 9546 грн с 1 января

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год, с 1 января минимальную заработную плату планируют установить на уровне 9546 грн.

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