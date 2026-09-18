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Царьград

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21 пострадавший за сутки в ДТП под Нижним Новгородом

21 пострадавший за сутки в ДТП под Нижним Новгородом

За минувшие сутки в Нижегородской области в 17 дорожных авариях пострадал 21 человек, включая двух детей.

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