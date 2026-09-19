Миллионные обороты и статус ИП: как устроен бизнес семьи актера Андрея Бурковского в России

Актёр Андрей Бурковский, известный зрителям по шоу «Даёшь молодёжь!» и сериалу «Медиатор», в 2022 году переехал с семьёй в США, где обосновался в Нью-Йорке, играет в театре и преподаёт в собственной актёрской школе.