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Суд оставил без изменений заочный приговор Панину за оправдание терроризма

Суд оставил без изменений заочный приговор Панину за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру Алексею Панину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

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