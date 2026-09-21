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Школьница из семьи мигрантов показала палец кандидату в депутаты — теперь её ищут. Что будет дальше?

Школьница из семьи мигрантов показала палец кандидату в депутаты — теперь её ищут. Что будет дальше?

В первый день выборов в Госдуму — 18 сентября 2026 года — в запрещённом Instagram появилась сторис, которая за сутки разлетелась по «ВКонтакте».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Идиоты и ГД наплодили законов из-за которых мы вынуждены терпеть у себя откровенно враждебных людей Если бы у амеров какая нибудь "латина" или нэгр что то подобное сделали бы - шустро бы у себя в Коста-Рике или еще где оказались бы

Профиль пользователя Татьянка Яцук
Татьянка Яцук

ах, сколько же "но" на пути к действенному и заслуженному наказанию мигрантских отпрысков и их родителей!!! И поэтому мы должны толерантно терпеть их выходки, питаемые ненавистью к нам?...А мы не хотим терпеть! Домой эту индульгиз вместе с родителями!

Профиль пользователя Михаил
Михаил

А это прецедент. Отвлекитесь от мигрантов и задумайтесь о своем будущем. Теперь если вы выкинули рекламный буклет какого-нибудь депутата вы враг народа.

Профиль пользователя Эльвира Величутина
Эльвира Величутина

Наше законодательство в области миграции какая-то недотыка (старое русское бранное слово). То там, то сям сплошные дыры. Ведь ясно откуда эти "факи". И будет жить эта Дилангез, ненавидя всех и вся в России, но, естественно, за счет страны.🤮