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МВД Казахстана снова меняет правила техосмотра

МВД Казахстана снова меняет правила техосмотра

МВД регистрирует увеличение случаев формального проведения техосмотра, передает dknews.kz. По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, такая ситуация произошла из-за введения уведомительного порядка о начале деятельности и отмены последующего контроля.

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