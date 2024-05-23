МВД Казахстана снова меняет правила техосмотра

МВД регистрирует увеличение случаев формального проведения техосмотра, передает dknews.kz. По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, такая ситуация произошла из-за введения уведомительного порядка о начале деятельности и отмены последующего контроля.
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