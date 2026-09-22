Депутат Чепа: Трамп на встрече с Зеленским поднимет вопрос о выборах на Украине

Президент США Дональд Трамп в рамках предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН намерен поднять вопрос о необходимости проведения на Украине президентских выборов.