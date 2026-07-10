В Брянске бывший заместитель генерального директора государственного предприятия признан виновным в халатности, повлекшей травмирование ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главного инженера – заместителя генерального директора государственного коммунального предприятия.
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