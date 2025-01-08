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Крым в десятке лидеров по росту турпотока в России

Крым в десятке лидеров по росту турпотока в России

Крым входит в десятку регионов-лидеров, а на первых трех позициях находятся Москва (11,1 миллиона поездок), Кубань (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передаёт ТАСС.

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