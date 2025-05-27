Цыганский табор захватил частные дома в Новосибирске и терроризирует местных жителей

Поведением приезжих уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.В Новосибирске группа цыган незаконно заняла пустующие дома и подключилась к городским коммуникациям, за использование которых теперь вынуждены платить местные жители.
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