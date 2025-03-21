Батрынча: Для восстановления лесов нужны системные меры

Вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча раскритиковал на сегодняшних слушаниях в парламенте политику министерства окружающей среды в лице министра Сергея Лазаренку по вопросу восстановления лесов в Молдове.
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