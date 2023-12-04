При каких температурах свердловские школьники могут не ходить на занятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря, ФедералПресс. Уже на этой неделе в Свердловскую область придут морозы и температура воздуха снизится до −32 °CУченики 1–4 классов могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже −28 и ниже −25 °C , если будет ветер.