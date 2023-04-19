Проверка по Тихому: опробована обновленная система обороны Камчатки

В ходе завершившейся внезапной проверки Тихоокеанского флота была впервые протестирована обновленная система обороны Камчатка, готовность всех базирующихся там сил, в том силе и подводных лодок, рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ.
В ходе завершившейся внезапной проверки Тихоокеанского флота была впервые протестирована обновленная система обороны Камчатка, готовность всех базирующихся там сил, в том силе и подводных лодок, рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ.
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