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«Оглушительный рев тысяч орудий» 80 лет назад Красная армия освободила Молдавию. Как эта операция повлияла на ход войны?

«Оглушительный рев тысяч орудий» 80 лет назад Красная армия освободила Молдавию. Как эта операция повлияла на ход войны?

20 августа 1944 года войска советских 2-го и 3-го Украинских фронтов начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, которая вошла в послевоенную отечественную историографию как седьмой сталинский удар 1944 года.

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