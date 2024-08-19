«Оглушительный рев тысяч орудий» 80 лет назад Красная армия освободила Молдавию. Как эта операция повлияла на ход войны?

20 августа 1944 года войска советских 2-го и 3-го Украинских фронтов начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, которая вошла в послевоенную отечественную историографию как седьмой сталинский удар 1944 года.
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