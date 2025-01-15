Сирия на пороге перемен: Ахмед аш-Шараа возглавит учредительное собрание

Учредительное собрание Сирии из 1500 участников примет новую конституцию и проведет выборы. В ходе наступления оппозиции Башар Асад сложил полномочия, и Мухаммед аль-Башир возглавил переходное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года.