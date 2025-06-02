Силовики нашли склад, где хранились украинские дроны перед атакой на военные аэродромы

Силовики нашли склад, где хранились украинские дроны перед атакой на военные аэродромыМинобороны РФ выступило с заявлением по поводу атаки 1 июня на военные аэродромы в России при помощи дистанционно управляемых дронов.
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