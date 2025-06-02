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Живая Кубань

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Силовики нашли склад, где хранились украинские дроны перед атакой на военные аэродромы

Силовики нашли склад, где хранились украинские дроны перед атакой на военные аэродромы

Силовики нашли склад, где хранились украинские дроны перед атакой на военные аэродромыМинобороны РФ выступило с заявлением по поводу атаки 1 июня на военные аэродромы в России при помощи дистанционно управляемых дронов.

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