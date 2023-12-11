ВОЗ: «Катастрофическую» ситуацию в Газе невозможно улучшить

Глава ВОЗ заявил, что будет практически невозможно улучшить «катастрофическую» ситуацию со здравоохранением в секторе Газа, даже несмотря на чрезвычайные меры по обеспечению большего доступа к медицинской помощи.
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