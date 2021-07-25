Олимпиада-2020. Аргентина играет с Египтом, Франция против ЮАР

Сегодня на Олимпиаде-2020 проходят очередные матчи футбольного турнира. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Групповой этап Египет U-23 – Аргентина U-23 0:0 (первый тайм) Дата проведения 25 июля, 10.
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