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Основатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, ставшую популярной во многих странах. Запад ему этого не простил, прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») арест предпринимателя во Франции в субботу, 24 августа.