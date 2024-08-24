Депутат Госдумы рассказал об отношении Запада к деятельности Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, ставшую популярной во многих странах. Запад ему этого не простил, прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») арест предпринимателя во Франции в субботу, 24 августа.
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