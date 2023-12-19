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Reuters сообщило о планах Трампа умерить роль США в НАТО и помощь Украине

Reuters сообщило о планах Трампа умерить роль США в НАТО и помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году вряд ли будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО и прекратит поставки помощи Киеву.

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