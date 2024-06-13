Украина стала уроком того, что может произойти для таких стран, как Грузия, Армения и Молдова, если они начнут стремиться в НАТО.
Карасев: «Путина все устраивает. Истощайтесь, хохлы»
Комментарии
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Юрий анин
...вспоминай Карасик как вы к этому шли сознательно и зиговали и убивали...и за сколько бабок вы убивали русских и несогласных, а вас предупреждали и ещё живой Жириновский предупреждал у вас в студии, а вы смеялись...и убивали, насиловали и грабили и шли к этому сами...а теперь виноваты но не вы !?...
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15 час.
Л
Людмила
Такие как Карасев, Гордон политические проститутки, вещая с экранов телевизоров , восхищаясь Америкой и западом, привели к такому концу...скажите, а что вам не жилось ???
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14 час.
Надежда
Долго и у нас на ТВ-шоу этот хитрый карась "кружева плёл", скользкий и мутный тип!(
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5 час.
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