Карасев: «Путина все устраивает. Истощайтесь, хохлы»

Юрий анин

...вспоминай Карасик как вы к этому шли сознательно и зиговали и убивали...и за сколько бабок вы убивали русских и несогласных, а вас предупреждали и ещё живой Жириновский предупреждал у вас в студии, а вы смеялись...и убивали, насиловали и грабили и шли к этому сами...а теперь виноваты но не вы !?...