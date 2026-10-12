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Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию

Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию

Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток.

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