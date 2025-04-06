Современные методы лечения туберкулёза в Крыму и кто в зоне риска

Почему пока не удаётся побороть распространение туберкулёза. Как изменился подход к лечению туберкулёза в Крыму и кого болезнь затрагивает чаще всего, узнавала «Крымская газета» РЕПУТАЦИЯ РАЗРУШЕНА Ещё в XX веке диагноз «чахотка» означал практически неизбежный исход.
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